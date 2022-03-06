Ситуация вокруг Украины приведет к тектоническим сдвигам в политике и экономике стран. О начавшихся в Сербии проблемах сообщил президент страны Александр Вучич.

«Происходят перебои на мировом рынке многих товаров, сдвиги в политических отношениях, меняется вся глобальная политическая сцена, все по-другому. Иногда мне кажется, что мы, граждане Сербии, не понимаем того, что вокруг нас происходит, и что все уже не так, как вчера», — сказал Вучич в эфире телеканала Kurir TV.

Он добавил, что перемены являются тектоническими и крайне тяжелыми. В качестве примера сербский лидер привел невозможность импорта кокса для сталелитейного производства из украинского порта в Измаиле.

«Не можем импортировать железо из РФ, потому что что бы то ни было под российским контролем на территории РФ или Украины не можем импортировать, и это создает проблемы для нашего ВВП», — подчеркнул Вучич.

По его словам, мир ожидает дефицит пшеницы, так как большие объемы зерна производят Россия и Украина. Он отметил, что власти Венгрии уже объявили ограничения на экспорт пшеницы.