Всего 35% украинцев испытывают надежду на лучшее, когда размышляют о ситуации в стране. 61% жителей Украины полностью разочарован в том, что происходит на их родине.

«Респонденты имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом. Так, 56% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 41% в то же время испытывает разочарование. Зато когда речь идет о ситуации в стране, то 61% испытывает разочарование и 35% — надежду», — сообщил сайт социологической группы «Рейтинг» со ссылкой на исследование.

Некоторые участники опроса не смогли определиться с ответом, а кто-то вовсе отказался отвечать.

В опросе приняли участие пять тысяч жителей Украины из всех регионов, кроме неподконтрольных Киеву Луганской и Донецкой областей. Людей с 12 по 15 сентября опрашивали по телефону. По данным «Рейтинга», статистическая погрешность этого исследования составляет не более 1,4%.