Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном осталась напряженной — Песков | 360°

Мир 14 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном осталась напряженной — Песков Песков назвал напряженной ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном Аппарат Президента Республики Армения

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Напряженность на границе Армении и Азербайджана сохранилась. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

"Однозначно сохраняется напряженность. Вы знаете, что вчера было принято решение, что миссия ОДБК отправится на границу во главе с [генсеком организации Станиславом] Засем", — прокомментировал он.

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Делегация, по его словам, оценит обстановку на границе и предоставит доклад главам государств.

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Вечером 12 сентября Ереван сообщил об обстрелах приграничных объектов страны со стороны азербайджанской армии. В свою очередь, Баку отметил, что вооруженные силы отвечают на провокации Армении. Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана произвели обстрел армянских позиций сразу на территории нескольких поселений.

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