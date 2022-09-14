Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном осталась напряженной — Песков | 360°

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Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном осталась напряженной — Песков

Песков назвал напряженной ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном

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Напряженность на границе Армении и Азербайджана сохранилась. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

"Однозначно сохраняется напряженность. Вы знаете, что вчера было принято решение, что миссия ОДБК отправится на границу во главе с [генсеком организации Станиславом] Засем", — прокомментировал он.

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Делегация, по его словам, оценит обстановку на границе и предоставит доклад главам государств.

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Вечером 12 сентября Ереван сообщил об обстрелах приграничных объектов страны со стороны азербайджанской армии. В свою очередь, Баку отметил, что вооруженные силы отвечают на провокации Армении. Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана произвели обстрел армянских позиций сразу на территории нескольких поселений.

Конфликт Азербайджана и Армении

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