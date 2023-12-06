Мир 06 декабря 2023, 12:20 Ситуация на Ближнем Востоке стала темой переговоров Блинкена и Ван И Блинкен и Ван И обсудили вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке Keystone Press Agency / Global Look Press

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Обстановка на Ближнем Востоке и вопросы урегулирования ситуации стали темой телефонных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что в ходе беседы стороны отметили важность принятия решений для предотвращения разрастания конфликта на весь регион.

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«Госсекретарь обсудил недавнюю поездку на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе. Он вновь заявил о необходимости того, чтобы все стороны работали над предотвращением распространения конфликта», — заявил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что Блинкен назвал угрозой безопасности и нарушением международного права атаку беспилотников на коммерческие суда в Красном море. По версии американской стороны, за воздушным нападением стояли йеменские хуситы.

Миллер подчеркнул, что руководители внешнеполитических ведомств пришли к согласию о необходимости дальнейшей работы по договоренностям, к которым пришли президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьской встрече в Калифорнии.

Переговоры лидеров США и Китая прошли в Сан-Франциско в ходе проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. В своем выступлении после встречи Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Так он объяснил разницу в политическом устройстве двух стран.

Оправдываться за слова главы государства пришлось главе Госдепа Энтони Блинкену. Он заявил, что президент прав, когда говорил о диаметрально противоположных системах США и Китая. При этом он отметил, что отношения между странами очень важны, так как они находятся в конкуренции и важно, чтобы она не перешла в открытый конфликт.