Мир 06 августа 2023, 21:02 Ситуация мрачная. В США предположили, что будет при успешном контрнаступлении ВСУ Экс-морпех США Берлетик: ВСУ не удержат территории даже при успехе контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Даже при условии, что ВСУ добюьтся успеха в контрнаступлении, они не смогут удерживать захваченные территории, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Такой точкой зрения он поделился в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«Независимо от того, где [контрнаступление] завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — указал эксперт.

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По оценке Берлетика, российские силы специально создали линии обороны, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые отряды ВСУ.

Ситуация для украинцев мрачная, поскольку они даже не могут дойти до первой линии, добавил он.

Эксперт обратил внимание, что у НАТО нет армии, которую блок мог бы передать Украине. Альянс уже достиг предела и исчерпал свои запасы, заключил экс-морпех.