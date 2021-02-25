Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Джо Байден продлил на неизвестный срок режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный его предшественником Дональдом Трампом в связи с распространением коронавируса до 13 марта 2021 года.

Об этом сказано в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Пандемия COVID-19 продолжает создавать значительный риск для общественного здоровья и безопасности нации. Более 500 000 человек погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу и реагировать на COVID-19 с использованием всех возможностей и возможностей федерального правительства», — сказано в заявлении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 23 февраля в США было зарегистрировано 500 159 смертей от COVID-19. Выявлено почти 28,3 миллиона зараженных. По этим показателям страна лидирует в мире.