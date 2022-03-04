Ситуацией в сфере энергобезопасности из-за положения на Украине обеспокоились в Швеции

Ситуация на Украине может сказаться на энергоснабжении Европейского союза. С таким заявлением к министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару обратилась шведский депутат Лотта Олссон, написал RT.

«Значительную долю газовых и нефтяных поставок Евросоюз получает из России, поэтому текущая ситуация скажется на торговле в этой сфере и, следовательно, на доступе к топливу и энергии в Швеции, а также на ценах на энергоносители», — объяснила она.

Олссон волнует вопрос, не собирается ли министр пересмотреть энергетическую политику страны.

По последним данным «Газпрома», газовые хранилища Европы суммарно заполнены менее чем на треть.