Системы С-400 частично ввели в эксплуатацию в Турции

«Процесс развертывания С-400 продолжается. Определенные системы были введены в эксплуатацию», — пояснил Демир.

Он также отметил, что Россия не получит такого доступа к системам С-400, как планирует. Несмотря на это, российская сторона продолжит заниматься техническим обслуживанием и поддержкой оборудования.