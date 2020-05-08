Системы С-400 частично ввели в эксплуатацию в Турции
Исмаил Демир, руководитель Управления оборонной промышленности Турции, рассказал о том, что турецкая сторона частично ввела в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщил RT со ссылкйо на зарубежное издание.
«Процесс развертывания С-400 продолжается. Определенные системы были введены в эксплуатацию», — пояснил Демир.
Он также отметил, что Россия не получит такого доступа к системам С-400, как планирует. Несмотря на это, российская сторона продолжит заниматься техническим обслуживанием и поддержкой оборудования.