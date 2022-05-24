Польша подписала запрос на покупку шести батарей системы ПВО Patriot

Власти Польши запросили у США дополнительную поставку шести батарей системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

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«Мы начинаем вторую фазу программы противовоздушной обороны „Висла“. Я подписал письмо-запрос на приобретение шести батарей системы „Патриот“ с радиолокационными станциями всенаправленного действия, пусковыми установками и запасом ракет», — говорится в сообщении.

Польша начала создавать национальную систему противовоздушной и противоракетной обороны «Висла» в 2018 году, когда подписала контракт с США на поставку вооружения системы Patriot. Всего в стране появятся 16 пусковых установок, 208 ракет и радиолокационных станций с радарами.

Как сообщило издание Polsat News, в беседе с журналистами министр отметил, что до полной реализации программы еще далеко. На новый запрос о поставках дополнительных батарей Patriot США пока не ответили, а значит, даты поставок пока нет.