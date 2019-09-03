Системы ПВО отразили атаку беспилотников на российскую базу Хмеймим

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены террористами в направлении российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника боевиков были уничтожены ПВО авиабазы Хмеймим. В результате атаки пострадавших нет. Ущерба авиабазе также не нанесено. Беспилотники боевиков приближались с северо-западного направления. Они были уничтожены на безопасной дистанции от российской авиабазы.

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«В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим», — приводит РИА «Новости» сообщение сирийского телеканала Ikhbariya.

Ранее стало известно о том, что США нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе, рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. При этом Россия и Турция не были поставлены в известность. Как отметили в ведомстве, такими действиями Вашингтон поставил под угрозу режим прекращения огня.

Позже представитель Госдепартамента рассказал, что данная операция американских военных стала «точным и целенаправленным» ударом по главам группировок, которые связаны с «Аль-Каидой»*.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории России.