Байден хочет обсудить с Путиным создание международной системы кибербезопасности

Американский президент Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», — сказал президент США журналистам в Белом доме. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не считает российские власти причастными к атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Тем не менее в Белом доме считают, что стоящие за случившимся хакеры живут в России.

Это не первое подобное заявление США по поводу ситуации с Colonial Pipeline. Американские власти и раньше придерживались версии о том, что хакеры не связаны с Москвой, но, вероятно, находятся на территории РФ. По версии ФБР, к атаке причастна группировка DarkSide.

К штатному режиму работы Colonial Pipeline вернулась накануне. Предприятие простаивало около недели, из-за чего по всем Штатам возникли перебои с поставками топлива.