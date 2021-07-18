Систему реагирования на кризисы создали в Белоруссии

В Белоруссии создали систему реагирования на деятельность деструктивных элементов. Как сообщил ТАСС, заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов, это позволит вовремя дать ответ на кризисную ситуацию в стране.

Рахманов сообщил, что все правоохранители в Белоруссии проводят анализ своей работы, ситуации в городах, степени защищенности людей. На основе этих данных возможно построить прогнозы о том, с какими вызовами полиции придется столкнуться в будущем. По его словам, эти угрозы вообще могут перерасти в основания для введения военного или чрезвычайного положения.

Рахманов отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство. Они касаются защиты суверенитета страны и конституционного строя. Также вносятся поправки в закон о чрезвычайном положении.

«Чрезвычайное и военное положение — это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», — отметил он.

Александр Рахманов подчеркнул, что сейчас в стране нет оснований для введения режима ЧП. Государство принимает меры, чтобы избежать этого и в дальнейшем.

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