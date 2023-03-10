Мир 10 марта 2023, 09:27 Систему ПРО Patriot доставили на Украину FT написала о доставке на Украину одной из обещанных США и Германией систем ПРО Patriot Викимедиа

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Украина получила одну из двух обещанных Германией и Соединенными Штатами систем ПРО Patriot. Однако пока ее еще не ввели в строй. Об этом написала газета Financial Times.

По данным издания, также еще несколько систем Patriot привезут из Нидерландов. В прошлом месяце глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что страна намерена в марте отправить киевскому режиму две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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Страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине во время проведения Россией спецоперации. Российская сторона предупреждала, что такие действия только затянут конфликт.

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Украинский президент Владимир Зеленский тем не менее продолжает активно выпрашивать у западных партнеров вооружение. Например, после его визита в Великобританию, британцы решили поставить на Украину в два раза больше танков Challenger 2, чем планировалось ранее.