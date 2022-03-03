Системе SWIFT предсказали скорое исчезновение

Международная банковская система SWIFT прекратит свое существование по прошествии этого десятилетия. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Осенью 2021 года в Венесуэле начала работать национальная цифровая валюта — цифровой боливар. По словам Мадуро, новый вид денег позволит стране полностью перейти на цифровую экономику. Сейчас Венесуэла не зависит от SWIFT.

«Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает, как Венесуэла, — будет развиваться собственными силами, с собственными технологиями, монетарной системой», — сказал Мадуро. Цитату привело РИА «Новости».

Решение о введении цифрового боливара президент Венесуэлы назвал очень успешной мерой.

Ранее Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков. В списке оказались такие финансовые организации, как ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Венесуэла осудила ужесточение санкций против России.