Система распознавания лиц научилась определять политическую ориентацию по фото

Появился алгоритм распознавания лиц, который, по словам создателей, способен по фотографии определить, либеральных или консервативных взглядов придерживается человек. Его разработал специалист из Стенфорда.

Об этом сообщил научный журнал Nature. Психолог из Стэнфордского университета (США) Майкл Косински использовал фотографии более миллиона жителей США, Канады и Великобритании. В их числе оказались также почти 350 тысяч людей, которые не относились к европеоидной расе. Кроме того, он использовал информацию об их поле, возрасте и политических взглядах. Снимки людей исследователь брал с неуказанного сайта знакомств, а также с их профилей в Facebook.

Алгоритм проанализировал эти снимки и нашел около двух тысяч признаков, с помощью которых можно определить, консерватор или либерал запечатлен на фото. Косински заявил, что его программа способна определить политическую ориентацию человека с фото с точностью до 72%. Он рассчитывает, что алгоритм сможет работать не только с жителями этих трех стран, но и с гражданами других.