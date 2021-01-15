Система распознавания лиц научилась определять политическую ориентацию по фото
Об этом сообщил научный журнал Nature. Психолог из Стэнфордского университета (США) Майкл Косински использовал фотографии более миллиона жителей США, Канады и Великобритании. В их числе оказались также почти 350 тысяч людей, которые не относились к европеоидной расе. Кроме того, он использовал информацию об их поле, возрасте и политических взглядах. Снимки людей исследователь брал с неуказанного сайта знакомств, а также с их профилей в Facebook.
Алгоритм проанализировал эти снимки и нашел около двух тысяч признаков, с помощью которых можно определить, консерватор или либерал запечатлен на фото. Косински заявил, что его программа способна определить политическую ориентацию человека с фото с точностью до 72%. Он рассчитывает, что алгоритм сможет работать не только с жителями этих трех стран, но и с гражданами других.