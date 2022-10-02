Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку | 360°

Все новости

Мир

02 октября 2022, 19:53

Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку

Образование

02 октября 2022, 19:47

Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде

Реклама

Мир

02 октября 2022, 19:13

Американцы посмеялись над Байденом из-за видео с Трампом и ловлей ручки

Мир

02 октября 2022, 19:09

Зеленского обвинили в приближении ядерной войны

Мир

02 октября 2022, 19:05

Посетивший Донбасс бывший французский военный заявил, что на него покушались агенты СБУ

Мир

02 октября 2022, 19:03

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

Здоровье

02 октября 2022, 19:00

Поляков попросили не употреблять йод из-за страха радиации. Бездумный прием вещества приведет к отравлению

Армия

02 октября 2022, 18:59

Учебные стрельбы мобилизованных россиян сняли на видео

Мир

02 октября 2022, 18:56

Новак допустил возможность ремонта «Северных потоков»

Мир

02 октября 2022, 19:53

Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку

Власти Новой Каховки сообщили о работе системы ПВО в городе

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли Новую Каховку, атаку отразила российская система ПВО. В воздухе прогремели восемь взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) района.

«В Новой Каховке работает ПВО: восемь воздушных взрывов», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале администрации.

Реклама

Утром власти города также сообщали о воздушной тревоге в Новой Каховке в Херсонской области. По данным военно-гражданской администрации, было слышно около 10 воздушных взрывов.

Реклама

Накануне ВСУ тоже обстреливали Новую Каховку. До этого, по информации ВГА, весь город и ближайшие населенные пункты остались без газоснабжения: из-за очередного обстрела со стороны украинских войск оказался поврежден областной трубопровод. Для ремонта на место выехали аварийные бригады.

Ситуация в Херсоне

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама