Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку | 360°

Мир 02 октября 2022, 19:53 Поделиться Telegram

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Viber Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку Власти Новой Каховки сообщили о работе системы ПВО в городе

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ВСУ обстреляли Новую Каховку, атаку отразила российская система ПВО. В воздухе прогремели восемь взрывов. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) района.

«В Новой Каховке работает ПВО: восемь воздушных взрывов», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале администрации.

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Утром власти города также сообщали о воздушной тревоге в Новой Каховке в Херсонской области. По данным военно-гражданской администрации, было слышно около 10 воздушных взрывов.

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Накануне ВСУ тоже обстреливали Новую Каховку. До этого, по информации ВГА, весь город и ближайшие населенные пункты остались без газоснабжения: из-за очередного обстрела со стороны украинских войск оказался поврежден областной трубопровод. Для ремонта на место выехали аварийные бригады.

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