Мир 10 декабря 2022, 21:57 Система ПВО сработала над Симферополем Глава Крыма Аксенов: над Симферополем отработали системы противовоздушной обороны РИА «Новости»

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Над Симферополем сработали системы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Все службы работают в штатном режиме. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал глава Крыма.

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Громкие звуки были слышны в центральной части Симферополя, сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Местные жители в социальных сетях сообщили, что также хлопки слышали в Бахчисарайском районе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря, заявлял, что риски нападения на Крым и Севастополь остаются, поскольку украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. При этом Песков добавил, что Россия принимает меры для предотвращения терактов со стороны Украины.