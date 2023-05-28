Мир 28 мая 2023, 22:22 Система ПВО отработала в Бердянске Запорожской области РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Бердянске. Об этом журналистам сообщили оперативные службы Запорожской области, передал ТАСС.

«В Бердянске успешно отработала система ПВО ВС России» — сказано в сообщении.

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В этот же день заявили о работе системы ПВО над Волновахой и Мариуполем — там сбили ракету украинских националистов.

Еще 26 мая боевики ВСУ нанесли удары по Бердянску. Как сообщали оперативные службы региона, взрывы раздались на окраине города. На место оперативно прибыли спасатели.

Четыре дня назад полиция нашла в Запорожской области схрон с боеприпасами и формой украинских боевиков. Там оказалось пять тротиловых шишек, гранатомет РПГ, четыре дымовые шашки и два капсюля-детонатора.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что раньше на этой территории располагалось подразделение морской пехоты ВСУ, но военные покинули ее, когда началась спецоперация.