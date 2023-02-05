Мир 05 февраля 2023, 00:06 Система ПВО Израиля сбила беспилотник над сектором Газа Армия обороны Израиля сообщила о сбитом над Газой беспилотнике РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила запущенный с территории сектора Газа беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат направлялся в сторону города Сдерот на юге страны.

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«Силы противовоздушной обороны перехватили небольшой летательный аппарат над сектором Газа», — говорится в сообщении.

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Военные подчеркнули, что так как это был не снаряд, то сигнал воздушной тревоги для оповещения населения не сработал. Сейчас специалисты выясняют, был сбитый дрон ударным или разведывательным.

Служба тыла продолжает работать в штатном режиме.