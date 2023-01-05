Мир 05 января 2023, 00:39 Система противовоздушной обороны сработала в Мелитополе Член ВГА Запорожской области Рогов: мощный взрыв был слышен в Мелитополе Викимедиа

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Мощный взрыв был слышен в Мелитополе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв», — написал Рогов.

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Он также отметил, что, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

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Ранее стало известно, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали жителя Мелитополя, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении российских войск. Кроме того, мужчина призывал к физической расправе над военными ВС России. Как пояснили в силовых структурах, жителя Мелитополя завербовали спецслужбы Украины через интернет-ресурсы. Материалы дела уже направили в органы юстиции. Мужчине грозит тюремный срок от 12 до 20 лет.

В среду, 4 января, ВСУ обстреляли Васильевку. Рогов уточнил, что основной удар пришелся по многоэтажному жилому дому. Изначально сообщалось о двух погибших, уточнило ИА Nation News. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших выросло до пяти человек.