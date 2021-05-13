Система получения воды сломалась на американском сегменте МКС

Система получения воды сломалась на американском сегменте Международной космической станции (МКС). О ЧП сообщило NASA.

По данным космического агентства США, причиной поломки системы получения воды WPA в модуле Tranquility может быть утечка. Экипажу МКС ничего не угрожает. А для ремонта системы на станции есть необходимые запчасти. Работы должны завершить в начале следующей недели. Запаса воды на станции сейчас хватит примерно на несколько месяцев.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японский астронавт Акихико Хосиде и французский специалист Тома Песке.

Вышедшая из строя система WPA работает следующим образом — питьевая вода перерабатывается путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Такая же установка есть и в российском сегменте МКС.

В апреле стало известно о планах России отказаться от МКС после 2025 года. Предполагается, что РФ создаст собственную орбитальную станцию.