«Система его съела». Политолог подвел итоги президентства Трампа

Трамп не наладил отношения с российскими коллегами по вполне понятным причинам. Американская система не позволила президенту показать иную внешнюю политику. Глава государства сражался с этой системой весь свой срок.

«Но, как мы видим, сама система американская, даже если Трамп и хотел, не дала ему улучшить американо-российские отношения. И он весь срок провел, сражаясь с этой системой, и, наверное, потратил слишком много усилий, потому как особых успехов не достиг, и его эта система съела в итоге», — сказал Дзермант.

Трамп не исполнил позитивно свою миссию. Тем не менее он вывел отношения США и их союзников по трансатлантическому блоку в прагматическую денежную фазу, заявил политолог. По его мнению, американские элиты постараются вернуть это назад.

Некоторые политологи считают, что с приходом к власти нового президента США, демократа Джо Байдена изменится внешнеполитическая повестка США, отметил сайт «Дни.ру». Они допускают еще большее ухудшение отношений с Россией из-за резкого политического курса среди окружения нового американского лидера.