Мир 27 февраля 2023, 03:27 Система безопасности в Европе не будет построена без или против России — посол Посол РФ в ФРГ Нечаев: система безопасности в Европе не может быть построена без России РИА «Новости»

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Систему безопасности в Европе сформировать без России невозможно. Об этом изданию RT DE заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Было бы крайне наивно и иллюзорно полагать, что стабильная система безопасности в Европе может быть создана без участия России или даже против нее», — сказал он.

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Нечаев напомнил о прозвучавших в послании Федеральному собранию словах российского лидера Владимира Путина о том, что Россия будет отстаивать позицию, что в современном мире не должно быть разделения на цивилизованные страны и все остальные. Этого можно достичь честным партнерством, добавил дипломат.

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Он также прокомментировал нынешние отношения России и ФРГ. По словам посла, между странами навис беспрецедентный кризис. Рассчитывать на быстрое восстановление прежнего доверия «вряд ли приходится», сказал Нечаев.

Однако прогресс все же есть. По словам дипломата, все больше общественно-политических сил в ФРГ выступают за мирное урегулирование конфликта и против поставок танков на Украину.

Как сообщило ИА НСН, около 2,5 тысячи жителей Германии 26 февраля вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн. Они потребовали ее закрытия. Также протестующие требовали срочного проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.