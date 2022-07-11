Система безналичных расчетов заработала в Херсонской области

Система безналичного расчета с возможностью оплачивать покупки банковской картой появилась в Херсонской области. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо рассказал об этом в эфире «Соловьев Livе».

«Эквайринг уже вводится, можно карточкой рассчитываться. <…> Я уже получил карточку и успел воспользоваться. Но пока таких мест еще очень мало», — сказал глава ВГА Херсонской области.

Принимаются меры, чтобы предприниматели тоже могли переводить средства без посещения отделения банка, сказал Сальдо. А еще на этой неделе кредитные организации начнут завозить в Херсонскую область свои банкоматы.

В начале мая в Херсонской области объявили о прекращении деятельности украинских банков и начале перехода на расчеты в рублях, передавало РИА ФАН. В конце месяца рубль ввели в полноценный оборот, а в начале июня в регионе уже заработал первый российский банк, сообщал RT. При этом украинские банки заблокировали вклады херсонцев, но в ВГА пообещали, что попробуют решить ситуацию, писала газета «Известия».