Сирия поддержала инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины | 360°

Мир 24 сентября 2022, 02:34 Поделиться Telegram

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Viber Сирия поддержала инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины Глава МИД Сирии Микдад считает Запад ответственным за продовольственный кризис Pixabay.com

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Сирия считает Запад ответственным за продовольственный кризис в развивающихся странах, заявил РИА «Новости» на полях генассамблеи ООН глава МИД страны Фейсал Микдад. Арабская республика выступила с поддержкой инициативы о продлении сделки по вывозу зерна с Украины.

«Абсолютно, мы полностью поддерживаем это. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым», — подчеркнул Микдад.

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Украинский конфликт затронул весь мир, а военная поддержка Запада оттягивает разрешение этой ситуации, заявил сирийский министр. Это продлевает страдания украинского народа. Эта поддержка контрпродуктивна и неприемлема, считает глава МИД Сирии.

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«Мне кажется, США и их союзники хотят воевать до последнего украинца. И я думаю, что эта война абсолютна не в интересах украинского народа», — добавил Микдад.

Продление продуктовой сделки будет зависеть от ее выполнения, заявила российская сторона.

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