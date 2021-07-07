Сирийский посол: Штаты работают над созданием реальности, которая ведет к разделу САР

Посол Сирии в России Рияд Хаддад обсудил с порталом News.ru стратегию администрации президента США Джо Байдена по САР.

Дипломат заметил, что стратегия Вашингтона остается прежней, а именно — интенсификация воздушных нападений в небе над Арабской Республикой и Ираком.

«Они продолжают нападать на мирных жителей и атаковать их с самолетов и вертолетов, оказывать поддержку незаконным вооруженным группировкам, поддерживать сепаратистские программы в Сирии, а также работают над созданием реальности, которая ведет к разделу страны», — перечислил собеседник издания.

Он подчеркнул, что политика США противоречит международному гуманитарному праву и причиняет народу Сирии страдания.