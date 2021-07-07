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    07 июля 2021, 14:35

    Сирийский посол: Штаты работают над созданием реальности, которая ведет к разделу САР

    Артур Блянихов

    Посол Сирии в России Рияд Хаддад обсудил с порталом News.ru стратегию администрации президента США Джо Байдена по САР.

    Дипломат заметил, что стратегия Вашингтона остается прежней, а именно — интенсификация воздушных нападений в небе над Арабской Республикой и Ираком.

    «Они продолжают нападать на мирных жителей и атаковать их с самолетов и вертолетов, оказывать поддержку незаконным вооруженным группировкам, поддерживать сепаратистские программы в Сирии, а также работают над созданием реальности, которая ведет к разделу страны», — перечислил собеседник издания.

    Он подчеркнул, что политика США противоречит международному гуманитарному праву и причиняет народу Сирии страдания.