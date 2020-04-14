Сирийский народ обеспокоен разгулом коррупции и бедности в стране

Опрос сирийцев проводился с 31 марта по 12 апреля текущего года. Граждане в большинстве своем отметили, что не видят положительных изменений в жизни. В связи с вероятным отсутствием перспектив люди не готовы поддержать Башара Асада на будущих выборах президента Сирии в 2021 году — такое желание выразили лишь 32% опрошенных респондентов.

Александр Малькевич отметил, что сложившаяся ситуация напрямую связана с коррупцией и кумовством, глубоко укоренившимися в высших эшелонах власти республики. Как следствие — население Сирии повально страдает от безработицы, голода, в стране нередко происходят веерные отключения электроэнергии. Также фиксируется рост преступности.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что с приходом мира на подавляющую территорию САР запросы населения, угнетенного многолетней гражданской войной, выросли. Однако правительство Сирии не реагирует на это, что отражается в результатах социологического исследования ФЗНЦ.

Как подытожил Малькевич, сирийский народ ждет перемен и прихода к власти новых сильных управленцев, способных положить конец коррупции и повальной бедности в республике. Перспективы нынешних политических фигур во власти САР весьма туманны. В стране давно назрели экономические реформы и необходимость легитимизации власти, республике требуется создавать привлекательные условия для инвестиций. Но на сегодняшний день работа по этим направлениям не ведется.