Украинский президент Владимир Зеленский не политик. Его создал Запад, который использует главу государства в своих стратегических интересах. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

«Мое личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института. <…> Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией», — заявил он РИА «Новости».

Он напомнил о призыве Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН. По его словам, данную организацию создали победившие фашизм страны на принципах международного взаимопонимания после окончания Второй мировой войны. Среди этих государств был и Советский Союз, армия которого взяла Берлин.

«Никто не имеет права принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности», — подчеркнул Джаафари.

По его мнению, если бы Китая и России не было бы в Совбезе ООН, то могло бы произойти множество войн и интервенций.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко попросил также исключить Россию из ЮНЕСКО.