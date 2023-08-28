Мир 28 августа 2023, 09:55 Сирийский аэропорт Алеппо вышел из строя после авиаударов Израиля «Аль-Ихбария»: аэропорт Алеппо в Сирии перестал работать после авиаатаки Израиля

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Международный аэропорт Алеппо, находящийся на севере Сирии, перестал работать после воздушной атаки со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на Минобороны Сирии.

Источник указал, что примерно в 4:30 утра (по московскому времени) Израиль «совершил воздушную агрессию» со стороны Средиземного моря по международному аэропорту Алеппо. В результате взлетная полоса разрушилась. Воздушной гавани нанесли материальный урон, уточнил телеканал.

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В Минобороны Сирии отметили, что это уже 22-й удар Израиля по территории страны с начала текущего года.

В начале августа четверо сирийских военнослужащих погибли при авиаударах Израиля по окрестностям Дамаска. До этого ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку в том же районе.

В мае 2023 года сирийские силы противовоздушной обороны сбили из комплексов «Бук-М2Э» две из шести авиабомб, которые самолеты Израиля сбросили на окрестности Дамаска.