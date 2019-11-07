Сирийские военные захватили новейшую противоракету Израиля
Китайский портал Sina со ссылкой на источники в израильской армии сообщил, что 23 июля 2018 года военные пустили по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка» две противоракеты. Из-за технического сбоя одна из них не попала в цель и оказалась неповрежденной на территории Сирии.
По информации журналистов, эту ракету нашли сирийские военные. Они доставили ее на сирийско-российскую базу, а потом передали Москве для дальнейших исследований.
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Авторы статьи заметили, что «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля. Она была разработана совместно с США.
Официальных подтверждений этой информации не поступало. Однако в 2018 году издание Ynet написало, что Израиль пустил две ракеты, но удалось поразить одну из целей. Это было первое применение «Пращи Давида».