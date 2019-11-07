Сирийские военные захватили новейшую противоракету Израиля

Сирийские военные нашли усовершенствованную ракету-перехватчик Израиля, выпущенную из системы ПРО «Праща Давида». По информации китайских СМИ, ракету передали для изучения России.

Китайский портал Sina со ссылкой на источники в израильской армии сообщил, что 23 июля 2018 года военные пустили по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка» две противоракеты. Из-за технического сбоя одна из них не попала в цель и оказалась неповрежденной на территории Сирии.

По информации журналистов, эту ракету нашли сирийские военные. Они доставили ее на сирийско-российскую базу, а потом передали Москве для дальнейших исследований.

Израильские ПРО перехватили ракеты, выпущенные из сектора Газа Подробнее

Авторы статьи заметили, что «Праща Давида» является самой современной противоракетной системой Израиля. Она была разработана совместно с США.

Официальных подтверждений этой информации не поступало. Однако в 2018 году издание Ynet написало, что Израиль пустил две ракеты, но удалось поразить одну из целей. Это было первое применение «Пращи Давида».