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    21 июля 2020, 17:25

    Сирийские военные захватили американский дрон

    Дарья Морозова

    Сирийские солдаты захватили американский дрон возле города Таль-Тамр. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на The Drive.

    Дрон был миниатюрного размера и больше напоминал детскую игрушку. Что именно он делал в Сирии — неизвестно. Уточняется, что американские военные силы находятся на территории страны без какого-либо официального разрешения.

    Ранее стало известно, что корабль «Адмирал Касатонов» приняли в состав Военно-морского флота России и подняли на нем Андреевский флаг.

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