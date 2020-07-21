Сирийские военные захватили американский дрон

Дрон был миниатюрного размера и больше напоминал детскую игрушку. Что именно он делал в Сирии — неизвестно. Уточняется, что американские военные силы находятся на территории страны без какого-либо официального разрешения.

Ранее стало известно, что корабль «Адмирал Касатонов» приняли в состав Военно-морского флота России и подняли на нем Андреевский флаг.