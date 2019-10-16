Сирийские военные вошли в город Кобани на границе с Турцией

По данным журналистов, армия разворачивает свои силы в городе и его окрестностях. Местные жители, сообщило агентство, приветствовали приход военных.

В конце прошлой недели «Сирийские демократические силы», состоящие главным образом из курдов и контролирующие север Сирии, объявили о договоренностях с Дамаском. Согласно заявлению, правительственная армия должна занять территории вдоль северной границы с Турцией с целью отражения «турецкой агрессии».

Помимо Кобани сирийские военные уже вошли в поселения, расположенные в провинциях Ракка и Алеппо.

9 октября Турция начала наземную операцию на севере Сирии. Согласно официальной версии, турецкие власти хотят создать в регионе буферную зону, убрав оттуда курдов, которых Анкара подозревает в причастности к терроризму.

Однако в результате на свободе могут оказаться тысячи боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — сейчас они содержатся в курдских тюрьмах.