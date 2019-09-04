Сирийские ученики получили от российских военных 350 школьных наборов
Накануне вновь открылась школа, которая находится на востоке сирийской провинции Алеппо в районе Кади-Аска. Здешние ученики получили от российских военных 350 школьных наборов. Об этом сообщило РИА ФАН.
Директор учебного заведения Абдель Карим Маид поблагодарил Россию за восстановление мирной жизни. Он обратил внимание на разрушенные дома, которые окружают школу и напомнил, что именно ее восстановлением местные власти занялись в первую очередь.
В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Андрей Харламов рассказал, что российские военные привезли сирийским школьникам 350 наборов.
«Мы встретились с директором и учителями школы и поняли, что детям нужны рюкзаки и канцелярские принадлежности», — поделился Харламов.