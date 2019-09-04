Сирийские ученики получили от российских военных 350 школьных наборов

Директор учебного заведения Абдель Карим Маид поблагодарил Россию за восстановление мирной жизни. Он обратил внимание на разрушенные дома, которые окружают школу и напомнил, что именно ее восстановлением местные власти занялись в первую очередь.

В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Андрей Харламов рассказал, что российские военные привезли сирийским школьникам 350 наборов.

«Мы встретились с директором и учителями школы и поняли, что детям нужны рюкзаки и канцелярские принадлежности», — поделился Харламов.