Мир 29 мая 2023, 22:35 Сирийские ПВО сбили две из шести израильских авиабомб из «Бука» Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили из «Бука» две из шести бомб, сброшенных Израилем на Дамаск Freepik

Читать 360tv в

Сирийские силы противовоздушной обороны сбили из комплексов «Бук-М2Э» две из шести авиационных бомб, которые израильские самолеты сбросили на окрестности Дамаска. Жертв нет, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова привел ТАСС.

«Дежурными силами ПВО вооруженных сил Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства „Бук-М2Э“ две авиабомбы были сбиты», — сообщил контр-адмирал.

Реклама

В результате авиаудара повреждено два склада, уточнил Гуринов, жертв и пострадавших нет.

По словам контр-адмирала, 28 мая в 23:45 по московскому времени два истребителя израильской армии нанесли удар со стороны Голанских высот шестью управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях Дамаска. Гуринов отметил, что ВВС Израиля использовали снаряды типа GBU-39.

В начале мая сирийский аэропорт приостановил работу из-за израильского удара. ВВС Израиля атаковали ракетами позиции сирийской армии в окрестностях Алеппо, который расположен в 360 километрах от Дамаска.