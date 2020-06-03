Сирийские наемники в Ливии были обмануты турками, и хотят сбежать обратно в САР

Переброшенные турецкими властями в Ливию сирийские боевики рассказали, как их обманула Анкара. Профессор МГУ Александр Вавилов предположил, как будет развиваться дальнейшие события.

Ранее представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари предоставил аудиозапись, подтверждающую пребывание сирийских наемников на территории Ливии. На записи наемник из Сирии рассказал, что полгода назад был переброшен вместе с турецкой армией. Впоследствии его и других сирийских наемников бросили на произвол судьбы.

Мужчина рассказал, что не получил обещанных денег, кроме того, контракт на участие в боевых действиях на стороне т. н. ПНС был подписан на три месяца, но в Ливии он находится уже полгода. Сириец застрял в Ливии без возможности вернутся на родину.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов считает, что сложившаяся ситуация — это то, чего следовало ожидать.

«Видите в чем дело, поманили их хорошей зарплатой, сказали: «В Сирии, допустим, вы получаете 100 долларов, а в Ливии будете получать 300», — пояснил эксперт.

По мнению Александра Вавилова, наемники могут что-нибудь предпринять, чтобы улучшить свое положение, однако никаких массовых восстаний не будет. Так как интересуют их только деньги. Кроме того, эксперт считает, что боевики не станут сбегать из Ливии, потому как страна очень сильно пострадала от кризиса, из-за чего выбраться оттуда практически невозможно.