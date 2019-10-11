Сирийские боевики взорвали бомбы на пути российских военных

Сначала взорвалось самодельное безоболочное устройство. Спустя 20 минут на место происшествия подразделение сирийских органов безопасности. Именно в этот момент боевики активировали еще одно самодельное устройство.

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Бакин отметил, что в результате взрыва никто из российских военных не пострадал.

Травмы получили двое сотрудников сирийских органов безопасности. Насколько тяжело они ранены не уточняется. Кроме того, взрыв повредил один из автомобилей.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон подчеркнул, что в последние дни сирийские боевики стали вести себя гораздо активнее, чем раньше. По его словам, это связано с тем, что Турция начала проводить на севере страны военную операцию «Источник мира».