Сирийские боевики сдали правительственным войскам оружие

Сирийские боевики в городе Дераа сдают оружие правительственным силам. Это одно из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований.

Согласно договоренностям, боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев.

«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы», — сообщил Гуляев.

В начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра.

Именно с Дераа в 2011 году начались антиправительственные выступления, которые потом переросли в гражданскую войну с исламистскими боевиками.