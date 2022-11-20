Мир 20 ноября 2022, 23:00 Сирийские боевики оборудовали оружейные склады в лагерях для беженцев в Идлибе Минобороны России: в лагерях беженцев в Идлибе сирийские боевики устроили оружейные склады РИА «Новости»

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В лагерях для беженцев Харим и Салькин в провинции Идлиб ухудшается гуманитарная ситуация, сирийские террористы устроили там склады с вооружением. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают сведения о продолжающемся ухудшении гуманитарной ситуации в лагерях беженцев Харим и Салькин в провинции Идлиб. По имеющейся информации, боевики террористической группировки <…> оборудовали склады с оружием и боеприпасами на гуманитарных объектах в указанных лагерях», — заявил Егоров.

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Пытаясь срыть этот факт боевики препятствуют международным организациям в доступе к лагерям. Действия террористов несут непосредственную угрозу жизни беженцев, отметили в Центре по примирению. Это является очередным примером использования мирных жителей как живого щита.

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Вооруженные силы Турции ликвидировали объекты Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака. Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были уничтожены, сообщили в Минобороны республики. При обстреле пострадали мирные жители, сообщил Егоров.