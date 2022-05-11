Сирийские артиллеристы нарисовали гаубицами символ «V» над Идлибом

В сирийском городе Идлиб артиллеристы с помощью гаубиц и осветительных снарядов нарисовали в небе латинскую букву «V», означающую слово «победа». Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Мы высветили снарядами букву „V " в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками которые спрятались в Идлибе», — сообщил командир артиллерийского дивизиона Фираз.

Символично то, что символ Победы был высвечен из гаубиц М-30 времен Великой Отечественной войны. По словам российских военных экспертов, это орудие до сих пор считается очень эффективным и надежным.

Помимо латинской буквы „V“, в небе над авиабазой Хмеймим можно было увидеть самый южный салют Победы. Под звуки артиллерийских орудий было выпущено две тысячи фейерверков.