Сирийская правительственная армия заняла Манбидж

Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж, расположенный в провинции Алеппо на севере страны. Город ранее находился под контролем курдских ополченцев.

Турецкая армия заняла два сирийских города Подробнее

Об этом сообщило сирийское арабское информационное агентство SANA и телеканал Ikhbariya.

О достижении официальной договоренности с сирийскими властями о размещении правительственной армии сообщила автономная администрация территорий. Военные окажут помощь в отражении нападений турецкой армии, вторгшейся на территорию страны 9 октября.

Сирийские власти официальных заявлений пока не делали. Ранее в городе находилась военная база США.

Операция «Источник мира» направлена против ополченцев Курдской рабочей партии и террористов. Турецкая авиация уже нанесла авиаудары по нескольким сирийским городам. Под контроль были взяты города Телль-Абъяд и Рас эль-Айн.