Сирийская армия заняла стратегически важный город Джарджаназ

Сирийский город Джарджаназ вернулся под контроль армии государства. Военные выдвинулись к форпосту террористов в Маарет ан-Нумане. Он расположен на автостраде стратегического значения Дамаск — Алеппо.

Оборона противника в Эт-Тахе и Абу-Мекке уже прорвана, сообщило издание Al Masdar. Ликвидированы сотни боевиков. Потери среди правительственных сил составили 50 убитых. Еще 70 сирийских военных пострадали.

Командование сирийской армии, указано в материале, предложило бандформированиям отдать форпост в Маарет ан-Нумане добровольно и не подвергать опасности местных жителей. Боевикам посоветовали отступить и уйти на север провинции — в горы у турецкой границы.

Активные военные действия продолжаются уже четыре дня, начавшись 19 декабря. За это время правительственным войскам удалось освободить 35 населенных пунктов, находившихся под контролем террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»* и ее союзников.

Провинцию Идлиб считают последним оплотом радикально настроенных сирийцев и террористов.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории России и в ряде других стран.