Сирийская армия закрепилась в Манбидже

Войска правительственной армии Сирии закрепились на позициях в окрестностях Манбиджа. Задача военных — не допустить новой атаки Турции на город. Ранее Манбидж патрулировали американцы.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на офицера сирийской армии, в этот город в провинции Алеппо военные вошли без боя 14 октября.

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«Нам передали позиции. Мы рады, что эти места вернулись под защиту родины. Возможно, население запугали сирийской армией. Но это наши граждане, и мы пришли их защитить», — рассказал собеседник.

Местные жители встретили военных с радостью: везде были развешаны сирийские флаги, и люди просили солдат и офицеров сфотографироваться с ними.

«Мы, как жители этих земель, приветствуем сирийскую армию. Была сильная тревога среди нас после начала турецкой операции», — приводит агентство слова жителя Манбиджа Мохаммада Омейра. Он добавил, что с приходом правительственных войск «опасность осталась позади».

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Согласно заявлению Анкары, основная цель этого военного мероприятия — борьба против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.