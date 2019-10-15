Сирийская армия встретила отступающих американцев

На кадрах видно, что военные машины с американскими флагами и сирийские пикапы с солдатами двигаются по дороге в противоположных направлениях.

Трамп рассказал о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию Подробнее

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 октября, заявил, что американских войск в Сирии почти не осталось.

Сирийская правительственная армия начала переброску сил на север страны, чтобы помочь живущим там курдам — против них Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира».

Военное вмешательство Турции, согласно заявлению Анкары, направлено против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.