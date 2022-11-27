Мир 27 ноября 2022, 22:37 Сирийская армия направила подкрепление для отпора турецким войскам Al Watan: Сирия перебросила в Алеппо подкрепления для отпора войскам Турции Википедия

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Армия Сирии отправила подкрепления и бронетехнику на север Алеппо, чтобы дать отпор турецким войскам. Об этом газете Al Watan сирийский военный источник.

По его данным, в город Айн-эль-Араб перебросили не менее 20 танков и бронетранспортеров, также туда отправили артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы.

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Турция инициировала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере страны. Под ударом оказались город Кобани и север Ирака.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне созвал экстренное совещание после сообщений о гибели двоих военнослужащих в зоне операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке. Также сообщали о трех раненых. В собрании участвовали представители командования вооруженных сил Турции.

Как заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, власти Турции не будут просить разрешения на проведение антитеррористических операций на севере Сирии. Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему угроз, чтобы определиться с дальнейшими совместными шагами по их устранению.