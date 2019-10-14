  • Сирийская армия начала переброску на территорию курдов. Видео

    14 октября 2019, 07:30

    Андрей Иванов

    Войска правительства Сирии начали переброску сил на север страны. Турция на этой территории сейчас проводит военную операцию.
    Сирийская армия начала переброску на территорию курдов. Видео

    Как сообщило агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента в Эль-Хасаке, местные жители вышли на улицы, чтобы поприветствовать сирийских военных.

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    «Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии», — приводит агентство слова корреспондента.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*. Турецкие военные самолеты в начале операции нанесли удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе.

    *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.