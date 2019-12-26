    26 декабря 2019, 14:01

    Сирия заставит США ответить за воровство нефти

    Алена Макаренко

    Сирия подала иски в отношении США из-за разграбления нефтяных источников Дамаска. Судебные тяжбы могут подорвать репутацию Вашингтона на мировой арене. Эти иски — первый в истории случай, когда Америке придется ответить за свои действия на международном уровне. Об этом рассказал военный эксперт Александр Перенджиев, сообщило ФБА «Экономика сегодня».

    Заявление о готовящейся подаче иска сделала советник президента САР Бусейна Шаабан. Этот шаг — беспроигрышный антиамериканский ход, отметил эксперт. Белому дому придется оправдываться за «воровство природных ресурсов», принадлежащих гражданам Сирии, и за другие преступления.

    Дамаск намерен вытеснить США из страны. При этом американские власти не смогут не ответить на обвинения Сирии, отметил Перенджиев.

    «И в ближайшие дни чиновники Белого дома должны будут официально ответить, что уже ставит их в положение стороны, которая осознает свою вину и ищет ей оправданий», —- рассказал эксперт.

    По его словам, еще никто не обязывал США отвечать за преступления на международном уровне. Военный эксперт предполагает, что дело дойдет не только до суда ООН, но и до Гааги. Дело в том, что действия Америки в отношении Сирии носят как политический, так и военный характер.

    Для американской стороны такой расклад — нонсенс, уверен Перенджиев. Он обратил внимание, что иски доказывают — у США нет никаких привилегий на мировой арене.