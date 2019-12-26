Сирия заставит США ответить за воровство нефти

Заявление о готовящейся подаче иска сделала советник президента САР Бусейна Шаабан. Этот шаг — беспроигрышный антиамериканский ход, отметил эксперт. Белому дому придется оправдываться за «воровство природных ресурсов», принадлежащих гражданам Сирии, и за другие преступления.

Дамаск намерен вытеснить США из страны. При этом американские власти не смогут не ответить на обвинения Сирии, отметил Перенджиев.

«И в ближайшие дни чиновники Белого дома должны будут официально ответить, что уже ставит их в положение стороны, которая осознает свою вину и ищет ей оправданий», —- рассказал эксперт.

По его словам, еще никто не обязывал США отвечать за преступления на международном уровне. Военный эксперт предполагает, что дело дойдет не только до суда ООН, но и до Гааги. Дело в том, что действия Америки в отношении Сирии носят как политический, так и военный характер.

Для американской стороны такой расклад — нонсенс, уверен Перенджиев. Он обратил внимание, что иски доказывают — у США нет никаких привилегий на мировой арене.