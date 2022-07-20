Сирия заявила о разрыве дипотношений с Украиной

Власти Сирии решили разорвать дипломатические отношения с Украиной по принципу взаимности. Фактически страны перестали взаимодействовать в 2018 году, сообщил сайт SANA со ссылкой на сирийское Министерство иностранных дел.

«Официальный источник в Министерстве иностранных дел и по делам экспатриантов сообщил, что Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности», — объявили журналисты.

Этот шаг стал ответом на аналогичное действие правительства Украины. Фактически связи не поддерживались с 2018 года, когда руководство страны отказалось продлить сирийским дипломатам действие резидентских виз и посольство в Киеве закрылось.

В июне МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией из-за признания Донецкой и Луганской народных республик и анонсировал санкции против юридических и физических лиц, а также торговое эмбарго, сообщил RT.