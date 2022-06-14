Сирия заявила о готовности признать ДНР

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил о готовности признать независимость ДНР. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», координатор группы по связям Госдумы и парламента САР Дмитрий Саблин.

«МИД Сирийской арабской республики будет рекомендовать признать ДНР, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад», — сообщил Саблин «Интерфаксу».

Парламентарий уточнил, что соответствующее обращение главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина привезла министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.

Депутаты ДНР в составе совместной с депутатами Госдумы делегации сегодня прибыли в Сирию. В планах — встреча с ее президентом Башаром Асадом.

«В декабре прошлого года мы с представителями ДНР встречались с президентом Сирии, он сказал теплые слова поддержки борющемуся народу Донбасса и выразил готовность признать ДНР. Продолжим развивать отношения», — отметил в своем Telegram-канале Дмитрий Саблин.

Депутат также процитировал выступившего сегодня заместителя генерального секретаря сирийской Партии арабского социалистического возрождения Хиляля Хиляля. Он заявил, что «битва, которая 11 лет идет в Сирии и которая идет в Донбассе — сражение с одним врагом», при этом Сирия всегда останется «с Россией и ее союзниками».