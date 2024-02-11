Мир 11 февраля 2024, 22:58 Сирия заявила, что готова к войне против Израиля Глава МИД Микдад: Сирия готова к новым войнам с Израилем Freepik

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Сирия ранее вела несколько войн с Израилем и готова к новым. Такое заявление сделал глава МИД страны Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Мероприятие транслировали на местном телеканале Al Mayadeen.

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля — прим. ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», — заявил Микдад.

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Глава МИД Сирии добавил, что оккупация части территории страны со стороны этих трех государств является незаконной, подчеркнув, что Сирия «готова к освобождению своих земель».

Ранее на американской базе в Сирии прогремели взрывы. База ВВС США находится на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, по ней выпустили четыре ракеты.