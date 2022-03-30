Сирия призвала весь мир отказаться от доллара

Сирийские власти готовы обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах, заявил посол республики в Москве Рияд Хаддад. Он подчеркнул, что Сирия первой призвала отказаться от гегемонии доллара.

Хаддад напомнил, что САР еще в 2011 году добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель, написал ТАСС.

Говоря о возможности взаиморасчетов Сирии и России в национальных валютах, дипломат отметил, что страны сотрудничают таким образом, чтобы это отвечало интересам обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере.

«И этот вопрос, конечно, нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих сторон», — добавил он.

Хаддад отметил, что взаимные визиты сирийской и российской сторон не прекращались. Визиты делегаций происходят почти каждую неделю.

«Это связано с высоким уровнем отношений между двумя странами во всех областях: политической, экономической, военной, культурной и других из числа сотрудничества между двумя дружественными странами», — заключил он.

Властям европейских стран нужно перестать искать оправдания, почему они не могут платить за российский газ в рублях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Европа сама сделала все для того, чтобы подорвать доверие к доллару и евро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в рублях, а потом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Европы нет такой возможности. По его мнению, западным странам нужно было думать об этом раньше.